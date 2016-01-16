Молодежный сериал для СТС снимет режиссер Егор Кончаловский
Режиссер "Антикиллера" Егор Кончаловский скоро займется новым молодежным комедийным сериалом для СТС.
16 января 2016, 06:50
Фото: gmco2.25u.com
Режиссер Егор Кончаловский начинает работу над молодежным сериалом для телеканала СТС.
Как пишет ТАСС, сейчас он заканчивает продюсировать сериал о любви для ТВЦ. Главные роли в ленте исполняют Екатерина Соломатина и Максим Дрозд. После займется новым проектом СТС, где он выступит уже в качестве режиссера.
Рабочее название нового молодежного комедийного сериала - "Золотая дверь". Состоять он будет из 12 эпизодов, дату выхода пока не анонсируют.
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