Молодежный сериал для СТС снимет режиссер Егор Кончаловский

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Режиссер Егор Кончаловский начинает работу над молодежным сериалом для телеканала СТС.



Как пишет ТАСС, сейчас он заканчивает продюсировать сериал о любви для ТВЦ. Главные роли в ленте исполняют Екатерина Соломатина и Максим Дрозд. После займется новым проектом СТС, где он выступит уже в качестве режиссера.



Рабочее название нового молодежного комедийного сериала - "Золотая дверь". Состоять он будет из 12 эпизодов, дату выхода пока не анонсируют.



