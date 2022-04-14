Молодежный театр Алтая повезет страшную сказку «Василисса» на Международный фестиваль «Коляда-Plays»

Спектакль «Василисса» Молодёжного театра Алтая прошёл отбор на международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Всего на участие в мероприятии было подано 150 заявок. Жюри их рассмотрело и отобрало 28 работ, среди которых барнаульская страшная сказка. Как сообщили в пресс-службе театра, приглашение они получили 14 апреля.

О чём спектакль

Все знают страшные сказки о девочке, которая вынуждена идти в тёмный лес. Однако современная «Василисса» — это больше история о взрослении. Каждый ребёнок однажды меняется и превращается в бунтующего подростка. Эти несколько лет приносят много тревог — и родителям, и самому ребёнку. Подростку важно попробовать что-то новое, необычное, то, что запрещают делать родители. Преодолеть запрет — значит взять ответственность за это на себя, впервые попробовать быть независимым, взрослым, компетентным.

Фото: МТА

Премьерный показ «Василиссы» по пьесе Марии Малухиной барнаульской публике представили 23 декабря 2021 года. Режиссёр спектакля — Виктория Печерникова (г. Москва). В работе над постановкой принимали участие художник Ксения Кочубей, хореограф Мария Сиукаева и художник по свету Андрей Абрамов.

Когда пройдёт фестиваль

Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» состоится в Екатеринбурге в конце июня.

Напомним, что в марте 2022 года МТА представил премьеру первого мюзикла в истории театра по поэме «Фауст». Причём в сюжет бессмертного произведения Гёте внесли изменения. Этот спектакль в театре уже назвали самым масштабным проектом года. Работа над ним началась ещё весной 2021-го.

Следующий показ мюзикла состоится уже 15 апреля.