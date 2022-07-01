Молодёжный театр Алтая стал лауреатом международного фестиваля современной драматургии «Коляда-plays». 30 июня в Екатеринбурге на церемонии закрытия фестиваля Николай Коляда вручил дипломы победителям — культурное учреждение удостоилось награды в номинации «Лучший актёрский ансамбль».

МТА возил в Екатеринбург страшную сказку «Василисса» по пьесе Марии Малухиной. Премьера спектакля режиссёра Виктории Печерниковой состоялась 23 декабря 2021 года. Вместе с ней над спектаклем работали художник Ксения Кочубей, хореограф Мария Сиукаева и художник по свету Андрей Абрамов. Видеоконтент создавал Александр Секачёв.

Показ в рамках международного фестиваля проходил на сцене Свердловской государственной детской филармонии 25 июня. Зрители хорошо восприняли представление, артисты под аплодисменты возвращались на сцену для поклона трижды.

В этом году в основной конкурсной программе фестиваля современной драматургии «Коляда-plays» было представлено 26 спектаклей. Коллегия критиков отметила только пять. Молодёжный театр Алтая стал лауреатом в номинации «Лучший актёрский ансамбль».