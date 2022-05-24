Жители Екатеринбурга увидят страшную сказку Молодежного театра Алтая

25 июня Молодёжный театр Алтая на сцене Свердловской государственной детской филармонии представит спектакль «Василисса» по пьесе Марии Малухиной. МТА стал участником Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays», который пройдёт в Екатеринбурге. Свой спектакль барнаульская труппа будет представлять в основной программе.

Этот спектакль на сцене МТА впервые показали 23 декабря 2021 года. И он стал одним из любимых у подростков. Сюжет знаком по детским сказкам: девочка идёт в страшный лес. Но спектакль «Василисса» — не сказка для маленьких, это история про взросление. Каждый ребёнок однажды становится взрослым. И пока идут изменения, эти несколько лет приносят много тревог и родителям, и ребёнку. «Подростку важно попробовать что-то новое, необычное, то, что запрещают делать родители. Преодолеть запрет — значит взять ответственность за это на себя, впервые попробовать быть независимым, взрослым, компетентным», — объясняют смысл постановки в МТА.

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Культура Молодежный театр Алтая повезет страшную сказку «Василисса» на Международный фестиваль «Коляда-Plays»

Режиссёр страшной сказки — Виктория Печерникова. Вместе с ней над спектаклем работали художник Ксения Кочубей, хореограф Мария Сиукаева и художник по свету Андрей Абрамов. Видеоконтент создавал Александр Секачёв.