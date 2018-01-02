Музыкальные критики назвали лучшие песни 2017 года
В десятку лучших вошла ставшая невероятно популярной в конце 2017 года песня Despacito
Топ-50 композиций был составлен экспертами американского музыкального журнала Rolling Stone, пишет "Царьград".
Музыкальные критики журнала Rolling Stone составили топ-50 лучших песен 2017 года. Лучшей композицией ушедшего года была названа песня британского певца Гарри Стайлса под названием Sign of the Times.
Второе место в списке лучших песен года получила композиция певицы из Новой Зеландии с творческим псевдонимом Лорд, которая называется Homemade Dynamite. А замыкает тройку лидеров произведение хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара Humble.
В пятерке фаворитов певицы Карди Би с песней Bodak Yellow, а также группа U2 с композицией Lights of Home. В десятку лучших вошла ставшая невероятно популярной в конце 2017 года песня Despacito исполнителя Луиса Фонси.