Музыкальные критики назвали лучшие песни 2017 года

В десятку лучших вошла ставшая невероятно популярной в конце 2017 года песня Despacito

2 января 2018, 09:32

Топ-50 композиций был составлен экспертами американского музыкального журнала Rolling Stone, пишет "Царьград".

Японец сыграл на двух калькуляторах песню Despacito

Японец сыграл на двух калькуляторах песню Despacito

Музыкальные критики журнала Rolling Stone составили топ-50 лучших песен 2017 года. Лучшей композицией ушедшего года была названа песня британского певца Гарри Стайлса под названием Sign of the Times.

Второе место в списке лучших песен года получила композиция певицы из Новой Зеландии с творческим псевдонимом Лорд, которая называется Homemade Dynamite. А замыкает тройку лидеров произведение хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара Humble.

В пятерке фаворитов певицы Карди Би с песней Bodak Yellow, а также группа U2 с композицией Lights of Home. В десятку лучших вошла ставшая невероятно популярной в конце 2017 года песня Despacito исполнителя Луиса Фонси.

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