Музыкальные критики назвали лучшие песни 2017 года

Топ-50 композиций был составлен экспертами американского музыкального журнала Rolling Stone, пишет "Царьград".

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Общество Японец сыграл на двух калькуляторах песню Despacito

Музыкальные критики журнала Rolling Stone составили топ-50 лучших песен 2017 года. Лучшей композицией ушедшего года была названа песня британского певца Гарри Стайлса под названием Sign of the Times.

Второе место в списке лучших песен года получила композиция певицы из Новой Зеландии с творческим псевдонимом Лорд, которая называется Homemade Dynamite. А замыкает тройку лидеров произведение хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара Humble.

В пятерке фаворитов певицы Карди Би с песней Bodak Yellow, а также группа U2 с композицией Lights of Home. В десятку лучших вошла ставшая невероятно популярной в конце 2017 года песня Despacito исполнителя Луиса Фонси.