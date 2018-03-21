"Мы попали в "Песни", потому что слишком много разговаривали"

Участник шоу на ТНТ Александр Волокитин рассказал о том, как попал на программу

21 марта 2018, 12:43

На канале ТНТ продолжается шоу "Песни". Новый выпуск покажут в субботу, 24 марта. Продюсеры Максим Фадеев и Тимати выбирают музыкантов со всей страны для того, чтобы создать новый шоу-бизнес. В минувшую субботу, 17 марта, выпуск шоу открыло выступление барнаульских ребят Александра Волокитина и Глеба Пикалова, которые исполнили авторскую песню "Мотивы" и получили "зеленый свет", который дает право пройти в следующий тур, от двух продюсеров и приглашенной звезды – Павла Воли. После эфира ребята побывали на программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы Барнаул".

Ведущая: Как вы попали на шоу?

Александр Волокитин: Я отдыхал на море, и друзья написали мне, что я обязательно должен принять участие в этом проекте. Я подал заявку прямо с берега морского. На кастинг нужно было ехать в Новосибирск, был такой странный день. У меня до этого и сразу после были корпоративы. Я совершенно невыспавшийся сел в машину, забрал Глеба Игоревича спящего и поехал в Новосибирск.

Мы пришли на кастинг, в разных кабинетах спели три песни в разном темпоритме, в разном амплуа. Находились мы там порядка трех часов и были первыми, кого взяли с этого сибирского кастинга в телевизионную версию. Глеб Игоревич сразу говорит, что он не поедет в Москву, у него жена и две собаки… Но организаторы кастинга сказали, что видят нас именно вдвоем. Я поговорил с Глебом и через 15 минут убедил его изменить решение.

Глеб Пикалов: Саша говорил, что на кастинг приедут все петь под "минусы", надо выделиться, он попросил меня подыграть ему. Когда мы приехали на кастинг, оказалось, что из человек шестисот примерно двести пятьдесят – с гитарами. Говорю Саше: "Ну вот, выделились так выделились."

Мы сыграли, спели, начали общаться, начался стенд-ап какой-то.

А.В.: Мне иногда вообще кажется, что нас взяли в "Песни", потому что мы слишком много разговаривали!

Г.П.: Я не волновался совершенно, потому что я вообще не собирался никуда проходить, все было абсолютно естественно и просто.

Участники шоу

Участники шоу "ПЕСНИ" спели хит "Мотивы" в эфире барнаульской радиостанции

Вед.: Вас показали в телеверсии один раз, уже известно, когда зритель увидит вас снова?

Г.П.: В субботу, но в какую – пока не понятно.

Вед.: Удалось ли вам пообщаться с Тимати или Максимом Фадеевым?

А.В.: Продюсер это продюсер, и субординацию никто не отменял. Там находилось очень много людей, и если бы они с каждым поговорили индивидуально о его творчестве, это бы очень надолго затянулось. Ты занимаешься музыкой, творчеством и пытаешься выйти на уровень несколько более высокий, чем он есть сейчас. Если ты будешь бежать, фотографироваться и брать автографы у них (а по сути продюсеры являются твоими старшими коллегами), это будет несерьезно.

Вед.: Вас отметили как одних из самых опытных музыкантов, продюсеры сказали, что вы очень уверенно держитесь и общаетесь с залом.

А.В.: Не будем скрывать, это так!

Вед.: Собственно, Александр уже опытный участник таких проектов, он стал известен после Битвы хоров в 2013 году. А еще какие-то проекты есть за плечами?

А.В.: Да, было много проектов. Например, две попытки на "Главной сцене". "Это было фиаско, братан", как принято говорить в соцсетях. В первый раз Григорий Лепс подыграл нам на барабанах не там, где бы нам хотелось, и мы пошли домой. Во второй раз я прошел на проект с группой "Плюшевый Миша", нас взяли, но я потом не смог приехать на съемки. После была в Москве "Музартерия", где я с группой "БандЭрос" выступал на ВДНХ, это был конкурс, который я выиграл. После этого долго ничего не было серьезного, теперь появились "Песни".

Пока "Песни" для меня – это проект номер один из всех, в которых я участвовал. Он очень круто сделан, на ТНТ каждый человек абсолютно точно знает, на какую кнопку ему нажать, чтобы все работало. А если он не знает, то он там работать не будет.

Парни из Барнаула прошли во второй тур шоу ТНТ ПЕСНИ

Парни из Барнаула прошли во второй тур шоу ТНТ ПЕСНИ

Вед.: Сколько времени вы провели на проекте?

Г.П.: В общей сложности около месяца.

Вед.: Вас чему-то обучали?

Г.П.: Мастер-классов как таковых не было, но та атмосфера, ситуация, в которой мы оказались, многому нас научила. Там были участники и шестнадцатилетние, у них опыта не хватало, и кое-что им за сценой подсказывали конечно.

Вед.: У Александра это не первый опыт, а для Глеба?

Г.П.: Я считаю, что это мой второй опыт – после участия в "Голубом огоньке" на местном телеканале в 2018 году.

А.В.: После этого проекта Глеб проснулся знаменитым!

Вед.: Действительно, вы очень интересно выступили. Запомнились "Три реки" и "У меня появился другой" в рок-обработке. Сколько песен вы подготовили для "Голубого огонька"?

А.В.: В эфир вошел весь репертуар нашей группы "Нежный фьюжн бэнд", мы эти песни играем по всей Сибири. Это для нас своего рода отдушина от всех кавер-проектов.

Г.П.: Это тоже каверы, но другие, в авторской обработке. Тут на работу, как на праздник. Много лет назад пришла идея перепеть известные женские песни мужским вокалом, таких композиций у нас получилось много в рамках этого проекта.

Вед.: Что произошло с вами после того, как вас показали на ТНТ?

А.В.: Раскалились добела социальные сети. У меня основных две: пользуюсь инстаграм и Вконтакте. После того, как нас показали, все стало круглосуточно активно. Люди добавляются в друзья сотнями. Приятненько, знаете ли. Иногда не понимаешь, что бы сделать, чтобы что-то зашевелилось, появилась активность. Попасть на федеральный канал! Телевизор – могучая сила. Будущее за интернетом, но настоящее – за телевидением.

Г.П.: У меня тоже за сутки человек 120-130 в инстаграм добавилось после эфира. В основном пишут приятные вещи, но есть и "диванные эксперты", которые высказываются в негативном ключе, мы стараемся не обращать на них внимания. Александр признался, что участие в проекте уже дало ему творческий заряд – после возвращения в Барнаул он написал несколько композиций. И на радиоэфир едва не опоздал, так как всю ночь писал песню "о сложности взаимоотношений и расставаний". Пообещал, что композицию мы скоро услышим и нам она понравится.

Справка

Александр Волокитин – ведущий программ на "Катунь 24". Глеб Пикалов – ведущий НАШЕ Радио Барнаул. Оба пишут песни и музыку, занимаются творчеством со школы, выступают вместе более 10 лет. Были членами группы ЭВОSИ, которая уже перестала существовать. Сейчас выступают как " Туева хуча" и "Нежный фьюжн бэнд".

Полную версию интервью и исполненную в студии песню "Мотивы" можно послушать в пятницу, 23 марта в 17-00 на радио "Эхо Москвы" Барнаул (69,11 УКВ)  или в это же время на сайте fmprod.ru

Беседовала Ася Хлыновская

Комментарии
    Новости партнеров