"Мы попали в "Песни", потому что слишком много разговаривали"

На канале ТНТ продолжается шоу "Песни". Новый выпуск покажут в субботу, 24 марта. Продюсеры Максим Фадеев и Тимати выбирают музыкантов со всей страны для того, чтобы создать новый шоу-бизнес. В минувшую субботу, 17 марта, выпуск шоу открыло выступление барнаульских ребят Александра Волокитина и Глеба Пикалова, которые исполнили авторскую песню "Мотивы" и получили "зеленый свет", который дает право пройти в следующий тур, от двух продюсеров и приглашенной звезды – Павла Воли. После эфира ребята побывали на программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы Барнаул".

Ведущая: Как вы попали на шоу?

Александр Волокитин: Я отдыхал на море, и друзья написали мне, что я обязательно должен принять участие в этом проекте. Я подал заявку прямо с берега морского. На кастинг нужно было ехать в Новосибирск, был такой странный день. У меня до этого и сразу после были корпоративы. Я совершенно невыспавшийся сел в машину, забрал Глеба Игоревича спящего и поехал в Новосибирск.

Мы пришли на кастинг, в разных кабинетах спели три песни в разном темпоритме, в разном амплуа. Находились мы там порядка трех часов и были первыми, кого взяли с этого сибирского кастинга в телевизионную версию. Глеб Игоревич сразу говорит, что он не поедет в Москву, у него жена и две собаки… Но организаторы кастинга сказали, что видят нас именно вдвоем. Я поговорил с Глебом и через 15 минут убедил его изменить решение.

Глеб Пикалов: Саша говорил, что на кастинг приедут все петь под "минусы", надо выделиться, он попросил меня подыграть ему. Когда мы приехали на кастинг, оказалось, что из человек шестисот примерно двести пятьдесят – с гитарами. Говорю Саше: "Ну вот, выделились так выделились."

Мы сыграли, спели, начали общаться, начался стенд-ап какой-то.

А.В.: Мне иногда вообще кажется, что нас взяли в "Песни", потому что мы слишком много разговаривали!

Г.П.: Я не волновался совершенно, потому что я вообще не собирался никуда проходить, все было абсолютно естественно и просто.

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Вед.: Вас показали в телеверсии один раз, уже известно, когда зритель увидит вас снова?

Г.П.: В субботу, но в какую – пока не понятно.

Вед.: Удалось ли вам пообщаться с Тимати или Максимом Фадеевым?

А.В.: Продюсер это продюсер, и субординацию никто не отменял. Там находилось очень много людей, и если бы они с каждым поговорили индивидуально о его творчестве, это бы очень надолго затянулось. Ты занимаешься музыкой, творчеством и пытаешься выйти на уровень несколько более высокий, чем он есть сейчас. Если ты будешь бежать, фотографироваться и брать автографы у них (а по сути продюсеры являются твоими старшими коллегами), это будет несерьезно.

Вед.: Вас отметили как одних из самых опытных музыкантов, продюсеры сказали, что вы очень уверенно держитесь и общаетесь с залом.

А.В.: Не будем скрывать, это так!

Вед.: Собственно, Александр уже опытный участник таких проектов, он стал известен после Битвы хоров в 2013 году. А еще какие-то проекты есть за плечами?

А.В.: Да, было много проектов. Например, две попытки на "Главной сцене". "Это было фиаско, братан", как принято говорить в соцсетях. В первый раз Григорий Лепс подыграл нам на барабанах не там, где бы нам хотелось, и мы пошли домой. Во второй раз я прошел на проект с группой "Плюшевый Миша", нас взяли, но я потом не смог приехать на съемки. После была в Москве "Музартерия", где я с группой "БандЭрос" выступал на ВДНХ, это был конкурс, который я выиграл. После этого долго ничего не было серьезного, теперь появились "Песни".

Пока "Песни" для меня – это проект номер один из всех, в которых я участвовал. Он очень круто сделан, на ТНТ каждый человек абсолютно точно знает, на какую кнопку ему нажать, чтобы все работало. А если он не знает, то он там работать не будет.

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Вед.: Сколько времени вы провели на проекте?

Г.П.: В общей сложности около месяца.

Вед.: Вас чему-то обучали?

Г.П.: Мастер-классов как таковых не было, но та атмосфера, ситуация, в которой мы оказались, многому нас научила. Там были участники и шестнадцатилетние, у них опыта не хватало, и кое-что им за сценой подсказывали конечно.

Вед.: У Александра это не первый опыт, а для Глеба?

Г.П.: Я считаю, что это мой второй опыт – после участия в "Голубом огоньке" на местном телеканале в 2018 году.

А.В.: После этого проекта Глеб проснулся знаменитым!

Вед.: Действительно, вы очень интересно выступили. Запомнились "Три реки" и "У меня появился другой" в рок-обработке. Сколько песен вы подготовили для "Голубого огонька"?

А.В.: В эфир вошел весь репертуар нашей группы "Нежный фьюжн бэнд", мы эти песни играем по всей Сибири. Это для нас своего рода отдушина от всех кавер-проектов.

Г.П.: Это тоже каверы, но другие, в авторской обработке. Тут на работу, как на праздник. Много лет назад пришла идея перепеть известные женские песни мужским вокалом, таких композиций у нас получилось много в рамках этого проекта.

Вед.: Что произошло с вами после того, как вас показали на ТНТ?

А.В.: Раскалились добела социальные сети. У меня основных две: пользуюсь инстаграм и Вконтакте. После того, как нас показали, все стало круглосуточно активно. Люди добавляются в друзья сотнями. Приятненько, знаете ли. Иногда не понимаешь, что бы сделать, чтобы что-то зашевелилось, появилась активность. Попасть на федеральный канал! Телевизор – могучая сила. Будущее за интернетом, но настоящее – за телевидением.

Г.П.: У меня тоже за сутки человек 120-130 в инстаграм добавилось после эфира. В основном пишут приятные вещи, но есть и "диванные эксперты", которые высказываются в негативном ключе, мы стараемся не обращать на них внимания. Александр признался, что участие в проекте уже дало ему творческий заряд – после возвращения в Барнаул он написал несколько композиций. И на радиоэфир едва не опоздал, так как всю ночь писал песню "о сложности взаимоотношений и расставаний". Пообещал, что композицию мы скоро услышим и нам она понравится.

Справка

Александр Волокитин – ведущий программ на "Катунь 24". Глеб Пикалов – ведущий НАШЕ Радио Барнаул. Оба пишут песни и музыку, занимаются творчеством со школы, выступают вместе более 10 лет. Были членами группы ЭВОSИ, которая уже перестала существовать. Сейчас выступают как " Туева хуча" и "Нежный фьюжн бэнд".

Полную версию интервью и исполненную в студии песню "Мотивы" можно послушать в пятницу, 23 марта в 17-00 на радио "Эхо Москвы" Барнаул (69,11 УКВ) или в это же время на сайте fmprod.ru

Беседовала Ася Хлыновская