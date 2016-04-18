Мюзикл про дружбу козла Тимура и тигра Амура показали в Хабаровске

Фото: Антон Федосеев / vk.com/timur_i_amur

Мюзикл "Как подружились Амур и Тимур" показали в Хабаровском краевом музыкальном театре. В основу представления легла реальная дружба козла с тигром в Приморском сафари-парке, сообщает "Российская газета".

"Рождение, взросление, воспитание и первая любовь – вот основные этапы юной жизни наших героев. Как же складывались их первые шаги? Какие уроки жизни они усвоили? Как подружились? Какие приключения и преграды преодолели друзья? На все эти вопросы ответит мюзикл для семейного творчества", – говорится в анонсе мюзикла на сайте театра.

"РГ" пишет, что артисты с помощью языка музыки и танцев попытались объяснить зрителю природу необычной дружбы. Отмечается, что артисты исполнили не только роли козла и тигра, но и разных других диких и домашних животных.

Отмечается, что спектакль получился добрый и веселый. Газета добавляет, что актеры не стали делать тайну из подготовки к мюзиклу – на сайте театра освещались многие шаги его создания, в том числе генеральная репетиция.