В алтайских сёлах предложили строить модульные дома культуры, потому что они значительно дешевле

Председатель АКЗС Александр Романенко поручил комитету по культуре, спорту и молодёжи изучить возможность строительства модульных домов культуры для сёл, сообщает краевой парламент.

«Недавно я был в Ельцовском районе, в селе Пуштулим. В сельсовет входят девять сёл, и нет ни одного действующего дома культуры. Главе сельсовета даже население собрать негде», — отметил Романенко.

Он подчеркнул, что накануне обсуждал с губернатором Алтайского края Виктором Томенко тему строительства модульных ДК.

«Я направил ему письмо с предложением разработать в крае проект повторного применения для модульно-блочного строительства сельских домов культуры. Затраты на один объект составят от 50 до 70 млн рублей, это значительно меньше, чем строительство дома культуры по индивидуальному проекту. Мы же сегодня строим таким образом ФАПы, амбулатории, спортзалы. Отчего так не решать и вопросы культуры для малых сёл?» — указал председатель АКЗС.

Как отметила представитель губернатора в АКЗС Наталья Кувшинова, в 2019 году Минкультуры РФ выясняло потребность регионов в таких проектах, и Алтайский край оказался в числе регионов, где в модульных ДК нуждаются больше всего.

Сейчас ближайший к Алтайскому краю модульный ДК находится в Новосибирской области — в селе Шадрино Искитимского района.