На Евровидении у Румынии украли голоса в пользу Украины

На европейском песенном конкурсе разразился скандал, руководитель делегации Румынии Оксана Марчук обвиняет организаторов Евровидения в махинации с румынскими голосами, сообщает РИА Новости.

Делегация этой страны поставила высший балл своим соседям молдаванам, однако жури озвучило результаты так, будто бы румынская делегация проголосовала за победу Украины. Из-за этих манипуляций Молдавии от Румынии не досталось ничего.

До того как результаты конкурса были объявлены, Европейский вещательный союз, проводящий Евровидение, заявил, что отстраняет жюри шести неназванных стран от голосования. Организаторы сослались на некую неправильную съёмку голосования.

В результате во время объявления результатов представительницу Румынии не вывели в эфир, объявление о том, что румыны якобы проголосовали за Украину, сделал представитель Евровидения.

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Культура Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем Евровидения

Делегации от Азербайджана и Грузии также заявили о подмене их оценок на конкурсе. Так, азербайджанская сторона утверждает, будто бы, наоборот, передала максимальные 12 баллов Украине, а организаторы озвучили, что эти очки ушли Великобритании, пишет 1news.az.

Напомним, что Евровидение-2022 выиграла украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania, посвящённой матери лидера группы и всем украинским матерям.