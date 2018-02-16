На фильм о Зое Космодемьянской насобирали 7,2 млн рублей из 150 необходимых

Сумма пожертвований на съемки фильма "Страсти по Зое" Егора Кончаловского выросла до 7,2 миллиона рублей, при этом на производство картины режиссеру нужно 150 миллионов рублей, пишет "Парламентская газета".

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Одним из последних жертвователей стал первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин.

"Такие фильмы, если правдивы и воспитывают патриотизм, нужны. Народные пожертвования говорят о любви к этой героине, несмотря на весь негатив и грязь о ее истории. А добровольный сбор денег укрепляет дружбу и товарищество", - заявил депутат.

На производство фильма скинулись певец Дмитрий Маликов, олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, министр культуры Владимир Мединский и его заместители Владимир Аристархов, Алла Манилова и Сергей Обрывалин, глава управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Михаил Рязанцев и другие.

Съемки запланированы на 2018 год, монтаж будет производиться по мере поступления денег.

Зоя Космодемьянская - первая женщина Герой СССР посмертно (в Великую Отечественную войну). Она поджигала дома с немецкими солдатами внутри, была поймана и 29 ноября 1941 года повешена. Перед казнью Космодемьянская призвала жителей бороться и не бояться смерти. История ее гибели неоднократно подверглась сомнению.