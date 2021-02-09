На смену Серебренникову назначен новый руководитель "Гоголь-Центра"

50-летний режиссер Алексей Агранович возглавит "Гоголь-Центр", сообщает ТАСС. Соответствующий приказ подписан в Департаменте культуры Москвы.

Агранович приступит к исполнению обязанностей художественного руководителя с 26 февраля.

Предыдущий худрук Кирилл Серебренников уже попрощался с коллегами.

"Гоголь-центр" как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас", – написал на своей странице в Instagram Серебренников.

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Культура Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве

Напомним, Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Серебренников вступил в сговор с экс-директором Российского академического молодежного театра Софьей Апфельбаум, бывшим гендиректором АНО "Седьмая студия" Юрием Итиным и экс-генпродюсером "Седьмой студии" Алексеем Малобродским.

Правоохранители представили доказательства, что фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые были выделены в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа".

Серебренникова и Юрия Итина приговорили к трем годам условного заключения, Алексея Малобродского – к двум годам. Кроме того, им предстоит возместить ущерб, нанесенный Министерству культуры РФ, и выплатить штрафы. Его оценили в 129 млн рублей.

С режиссера взыщут 800 тысяч рублей, с Итина – 200 тысяч, с Малобродского – 300 тысяч.