Народная артистка России Светлана Карпинская скончалась в Петербурге

Фото: tvzvezda.ru

Народная артистка России Светлана Карпинская умерла в Санкт-Петербурге. Ей было 79 лет, пишет РИА Новости.

Отметим, что зрители помнят Карпинскую по ее роли в фильме Эльдара Рязанова "Девушка без адреса".Также она сыграла в картинах "Чудаки", "Мертвые души", "Месяц август", "Длинное, длинное дело", "Сладкая женщина" и многих других.

Более 50 ролей она сыграла в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова.