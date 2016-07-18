Насыщенный отдых: куда сходить в Барнауле с 18 по 22 июля?

Фото: altairegion22.ru

Наступившая рабочая неделя в Барнауле обещает быть весьма насыщенной. Главным событием станут Шукшинские дни на Алтае. Что еще интересного пройдет в краевой столице – разбирался корреспондент информационного портала Amic.ru.

Понедельник

Фото: pixabay.com

Начните неделю с бессонной ночи – каждый понедельник в клубе "Фараон" можно от души повеселиться на вечеринке "Танцы до утра", которая проходит в режиме non-stop. Девушкам, кстати, вход свободный.

Вторник

Фото: shukshinfest.ru

19 июля в краевой столице стартуют Шукшинские дни на Алтае, которые откроются в 12:00 у памятника нашего известного писателя, режиссера и актера Василия Макаровича. В 18:30 на красной дорожке у театра драмы можно будет увидеть известных гостей Всероссийского Шукшинского кинофестиваля и взять у них автограф. А в 19:00 пройдет торжественное открытие фестиваля и показ фильма "Зеленая карета" с артистом Андреем Мерзликиным.

Среда

Фото: altairegion22.ru

20 июля в разных точках города в 17:00 пройдут творческие встречи с артистами и режиссерами. Так, в кинотеатре "Премьера" можно будет обсудить фильм "Рядом с нами" с его создателем Александром Новопашиным и артисткой Ларисой Шахворостовой. Во Дворце культуры города Барнаула пришедшие увидят заслуженного артиста РФ Сергея Баталова и кинопродюсера Владимира Есинова, которые расскажут про картину "Частное пионерское – 2" . В ДК "Октябрьский" пройдет творческая встреча с режиссером Филиппом Абрютиным, он представит ленту "Трагедия в бухте Роджерс", а в ДК "Центральный" удастся узнать о фильме "Пионеры-герои", расскажет про него его автор Наталья Кудряшова. Актер театра и кино Дмитрий Марьянов в зале филармонии Алтайского края представит кино "Норвег".

Также в среду в 18:30 в концертном зале "Сибирь" состоится премьера балета известного хореографа Владимира Васильева, и в это же время в театре драмы можно посмотреть спектакль "Человек земли" с участием артиста Андрея Мерзликина.

Четверг

Главная кинопремьера этой недели – работа Вуди Аллена "Светская жизнь", в главных ролях здесь снялись Джесси Айзенберг и Кристен Стюарт. Сюжет картины разворачивается в 1930-е годы. Молодой человек приезжает из Нью-Йорка в Голливуд в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни и событий, определивших дух того времени.

Также на большой экран выйдут фантастический боевик "Стартрек: Бесконечность", ужасы "И гаснет свет..." и французская комедия "Случайно беременна".

Пятница

С 10:00 в кинотеатре "Премьера" в рамках Шукшинских дней начнется показ короткометражного игрового кино. В 13:00 можно посмотреть фильм "Рядом с нами", в 15:00 – картину "Частное пионерское – 2", а в 17:00 – ленту "Поездка к матери".