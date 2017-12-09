Названы лучшие актеры 2017 года

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Эксперты издания Vulture составили топ-10 лучших актеров 2017 года, пишет РИА Новости.

Первую строчку занял 21-летний Тимоти Шаламе, который сыграл в картине "Зови меня своим именем" об однополой любви.

В тройку лидеров также вошли ирландская актриса Сирша Ронан (фильм "Леди птица") и Уиллем Дефо ("Проект Флорида"), занявшие второе и третье место соответственно.

На пятом месте расположилась актриса Бруклин Принс, снявшаяся в одном фильме с Дефо, а на седьмом - американка Лори Меткалф, сыгравшая вместе с Ронан.

В топ-10 также вошли Джеймс Франко ("Горе-творец"), Синтия Никсон ("Тихая страсть"), Дэниэл Калуя ("Прочь"), Марго Робби и Элисон Дженни. Последние две артистки исполнили роли в ленте "Ледяная стерва".