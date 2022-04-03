Netflix остановил съемки фильма с Уиллом Смитом из-за инцидента на «Оскаре»

Стриминговый сервис Netflix приостановил съёмки фильма с участием Уилла Смита из-за инцидента на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Daily Mail.

Смит должен был сыграть роль в фильме «Быстро и свободно», однако теперь съёмки картины приостановлены на неопределённый срок.

Напомним, что во время вручения премии Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока по лицу. Рок пошутил над короткой стрижкой жены актёра, которая страдает от серьёзного заболевания.

После этого Смит поднялся на сцену и ударил комика.

Уилл Смит уже принёс извинения Року и участникам церемонии, а дисциплинарная комиссия «Оскара» начала проверку.