Netflix приступил к написанию сценария к четвёртому и пятому сезону «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix приступил к работе над четвёртым и пятым сезоном сериала «Ведьмак». Об этом сообщает фанатский сайт Redanian intelligence.

В состав сценаристов войдут те же люди: Лорен Шмидт-Хисрих, Майк Островский, Хэйли Холл и другие. Сценарист Мэтью Д'Амброзио в новых сезонах получит должность продюсера, о чём он сам рассказал своим подписчикам в социальных сетях.

Съёмки третьего сезона франшизы завершились в сентябре 2022 года. Сейчас проект находится на этапе пост-продакшена.

Предполагается, что работа над сценарием четвёртого и пятого сезонов закончится в 2023 году.