Netflix приступил к написанию сценария к четвёртому и пятому сезону «Ведьмака»
Предполагается, что работа над сценарием продлится как минимум до середины 2023 года
22 октября 2022, 09:10, Илья Звягинцев
Стриминговый сервис Netflix приступил к работе над четвёртым и пятым сезоном сериала «Ведьмак». Об этом сообщает фанатский сайт Redanian intelligence.
В состав сценаристов войдут те же люди: Лорен Шмидт-Хисрих, Майк Островский, Хэйли Холл и другие. Сценарист Мэтью Д'Амброзио в новых сезонах получит должность продюсера, о чём он сам рассказал своим подписчикам в социальных сетях.
Съёмки третьего сезона франшизы завершились в сентябре 2022 года. Сейчас проект находится на этапе пост-продакшена.
Предполагается, что работа над сценарием четвёртого и пятого сезонов закончится в 2023 году.
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