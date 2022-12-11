Неуклюжий львёнок и губастые рыбы. Названы победители самого смешного конкурса о дикой природе

Фото: www.comedywildlifephoto.com

Жюри конкурса Comedy Wildlife Photo Awards объявило автора самого смешного снимка, посвящённого дикой природе. Им стала Дженнифер Хэдли, которая запечатлела львёнка, не очень удачно спустившегося с дерева.

В этом году в конкурсе участвовали фотографы из 85 стран. Comedy Wildlife Photography Awards организовали фотографы Том Суллам и Пол Джойнсон-Хикс, чтобы «повысить осведомлённость о сохранении дикой природы через силу смеха». Конкурс проводится уже в седьмой раз и за эти годы снискал настоящую народную любовь.

Снимок неуклюжего львёнка и других победителей конкурса смотрите в нашей фотоленте.