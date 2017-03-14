Никита Джигурда собирается представить на "Евровидении" ДНР

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Актер Никита Джигурда собирается выступить на "Евровидении-2017", которое пройдет в мае в Киеве, передают "Рамблер Новости".

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Общество Никита Джигурда получил паспорт гражданина ДНР

Уточняется, что эпатажный артист участвовал в отборе представителя от России, однако его кандидатуру не приняли. Тогда Джигурда, получивший на минувшей неделе паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики, решил пойти другим путем.

В понедельник, 13 марта, актер встретился с председателем Народного Совета ДНР Денисом Пушилиным, который одобрил участие Джигурды в "Евровидении" от Донецкой народной республики.

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Издание отмечает, что пока неизвестно, действительно ли актер собирается выступить в Киеве, или его заявление является провокацией.