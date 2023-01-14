Никита Михалков идёт на поправку, но остаётся в реанимации, сообщили СМИ

Режиссёр уже самостоятельно дышит и разговаривает с близкими по телефону

14 января 2023, 16:45, ИА Амител

Кадр из видео: "БесогонТВ" / Rutube

Режиссёру Никите Михалкову становится лучше, сообщает KP.RU.

По информации коллег 77-летнего артиста, угрозы его жизни нет, но он по-прежнему остаётся в реанимации. При этом кинематографист находится в сознании, он самостоятельно дышит и отвечает на звонки близких.

"Говорят, что температура уже спала и лечение продолжается в плановом порядке", — отмечает издание.

Никиту Михалкова госпитализировали 5 января. Сообщалось, что у него пневмония c осложнениями.