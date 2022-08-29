Никита Михалков призвал «перекрыть кислород» звёздам, уехавшим из России
Режиссёр считает, что на место ушедших деятелей культуры придут молодые артисты
Режиссёр Никита Михалков жёстко высказался в отношении звёзд, уехавших из России в последнее время. Его слова передаёт портал ctnews.ru.
Перед открытием Московского международного кинофестиваля Михалков заявил о том, что артистам, которые решили уехать, нужно «перекрыть кислород». Он также считает, что некоторые люди, имена которых Михалков не назвал, недостойны представлять российский кинематограф.
«Они пренебрежительно отозвались о стране, где жили, работали... Это их выбор», — сказал режиссёр.
Он добавил, что не видит смысла осуждать этих людей, но хотел бы, чтобы их место заняли молодые талантливые артисты.
Ранее сообщалось, что в Россию вернулась Алла Пугачёва, однако примадонна приехала домой без своего супруга Максима Галкина.