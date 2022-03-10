«Ночь музеев» в Алтайском крае пройдёт 21 мая с 18:00 до 02:00, сообщает региональный Минкульт.

В ближайшее время начнётся приём заявок от участников, а в апреле станет известна предварительная программа акции, стоимость и форма приобретения билетов, время работы общественного транспорта.

Актуальную информацию можно узнать в официальной группе «Ночи музеев». Сводная программа «Ночи музеев» в Алтайском крае и в Барнауле также будет размещена на сайте Министерства культуры Алтайского края и на сайте каждого участника акции.