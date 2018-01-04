Новая скандальная песня Пугачевой попала в топ-10 iTunes

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Новая композиция "Я летала", которую Алла Пугачева впервые исполнила в новогоднюю ночь на Первом канале, попала в топ на музыкальном сервисе iTunes, пишут "Известия".

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Культура Пугачева лично позвонила поэту, обвинившему ее в плагиате

Уточняется, что композиция появилась в сервисе 3 января и попала в топ-10 популярнейших уже спустя несколько минут.

Трек могут послушать меломаны, которые владеют гаджетами под управлением iOS.

Напомним, свежий трек примадонны стал основанием для обвинений ее авторов в плагиате - поэт Александр Вулых заявил, что трек похож на композицию Игоря Саруханова "Придуманная любовь".