Новая скандальная песня Пугачевой попала в топ-10 iTunes

Композиция была выложена в сервис 3 января

4 января 2018, 18:48

Фото: versiya.info

Новая композиция "Я летала", которую Алла Пугачева впервые исполнила в новогоднюю ночь на Первом канале, попала в топ на музыкальном сервисе iTunes, пишут "Известия".

Пугачева лично позвонила поэту, обвинившему ее в плагиате

Пугачева лично позвонила поэту, обвинившему ее в плагиате

Уточняется, что композиция появилась в сервисе 3 января и попала в топ-10 популярнейших уже спустя несколько минут.

Трек могут послушать меломаны, которые владеют гаджетами под управлением iOS.

Напомним, свежий трек примадонны стал основанием для обвинений ее авторов в плагиате - поэт Александр Вулых заявил, что трек похож на композицию Игоря Саруханова "Придуманная любовь".

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