Новосибирский театр покажет в Барнауле необычный спектакль о семейной жизни

Новосибирский театр La Pushkin приезжает на гастроли в Барнаул. 13 января в краевой столице в 17:30 труппа покажет спектакль "Люби меня", автором которого стал режиссер и хореограф Олег Жуковский. Как анонсируют в театре, эту постановку можно назвать антологией семейной жизни. А среди жанров заявляют драму, фарс, танец, пантомиму, клоунаду, кабуки, мюзикл, неофолк и даже постпанк - в общем, чтобы понять, нужно увидеть своими глазами.

Гастролеров на своей сцене принимает теАRTральная площадка "Спичка" (Ползунова, 37). Зрителей будет ждать 50 анекдотов и коротких историй с резким поворотом сюжета в финале.

Подробности в группе теАRТральной площадки "СПИЧКА".