Нюша разделась для рекламы собственного бренда
Певица предстала на фото топлес
27 сентября 2020, 13:38, Роман Кильмяшкин
Известная российская певица Нюша устроила откровенную фотосессию, чтобы привлечь больше внимания к собственному бренду NyuCycle.
На своей странице в Instagram исполнительница поделилась снимком топлес, где ее образ дополняют созданные Анной Шурочкиной (настоящее имя Нюши) украшения.
Как видно по комментариям, достоинства фигуры Нюши привлекли больше внимания, чем очки и украшения ее бренда.
Нюше 15 августа исполнилось 30 лет. Замужем за советником президента Международной ассоциации студенческого спорта Игорем Сивовым. 6 ноября 2018 года родила дочь. Девочке дали имя Симба.
На счету Нюши два музыкальных альбома, множество наград, а также несколько телепроектов, в которых она была ведущей или одним из членов жюри.
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