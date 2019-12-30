Охлобыстин извинился перед проститутками за сравнение с Водонаевой

Российский актер Иван Охлобыстин продолжил заочную перепалку с телеведущей Аленой Водонаевой, извинившись перед проститутками на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Новости

Политика "Зеленский – наш друг": Охлобыстин ответил на оскорбление

"Нет, не проститутка. Простите меня проститутки. У вас по нужде, а у них от жира", – написал артист.

Ранее он горячо отреагировал на слова Водонаевой о том, что она презирает семьи, живущие в нищете, которые при этом рожают детей.

"Еще одна проститутка посоветовала "не рожать этому государству рабов", – заявил Охлобыстин, призвав ввести ценз на телевидении от подобных ведущих.

Ответ телеведущей не заставил себя долго ждать.

"Из всех, кто последние три дня меня публично ненавидит, больше всего удивил Иван Охлобыстин, – написала Водонаева в Instagram. – Иван, честно признаться, я думала, вам уже давно за 70, и вас уже не интересуют проститутки".

Она уточнила, что если вдруг на старости решит заняться этой древнейшей профессией, то обязательно пришлет артисту прайс. В то же время Водонаева призналась, что ей сложно представить сумму, которая "способна вызвать влечение женщины" к исполнителю роли Быкова в сериале "Интерны".