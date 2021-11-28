"Он обдолбанный!" Дима Билан выступил на свадьбе пьяным и попал на видео

Певец Дима Билан выступил на свадьбе в Казахстане в нетрезвом виде, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на блогера Биржана Ашима.

Ашим снял, как в начале выступления Билан с трудом перебирает слова, общаясь с публикой. Блогер назвал певца "обдолбанным" и заявил, что тот "не вытягивает вживую".

Lenta.ru пишет, что позже артист извинился за своё поведение на свадьбе, сказав, что ему стыдно. Также он признался, что накануне напился, а до этого не спал трое суток и очень устал.

"Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? <...> Я очень устал. И у меня 40 лет на носу", – сказал Билан и заплакал.

Ранее Билан выступил пьяным на Дне города в Самаре. Перед концертом он встретил друзей с коньяком.