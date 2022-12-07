Онлайн-кинотеатры опровергли информацию об удалении иностранной музыки из фильмов и сериалов

Представители компании «Амедиа Продакшн» опровергли информацию об удалении иностранной музыки из фильмов и сериалов. Об этом сообщает ТАСС.

«Информация о том, что „Амедиа Продакшн“ убирает всю иностранную музыку из своих проектов, распространённая сегодня утром Telegram-каналом Mash, не соответствует действительности. Утверждение этого телеграм-канала в отношении компании ошибочное», — сказано в заявлении компании.

Отмечается, что вся иностранная музыка куплена и кинотеатры имеют право на её использование, но при этом в новых проектах стриминговые сервисы стараются применять в основном музыку российских исполнителей.