Онлайн-кинотеатры опровергли информацию об удалении иностранной музыки из фильмов и сериалов

При этом производители контента отметили, что стараются использовать в новых проектах только российскую музыку

7 декабря 2022, 13:04, Илья Звягинцев

Представители компании «Амедиа Продакшн» опровергли информацию об удалении иностранной музыки из фильмов и сериалов. Об этом сообщает ТАСС.

«Информация о том, что „Амедиа Продакшн“ убирает всю иностранную музыку из своих проектов, распространённая сегодня утром Telegram-каналом Mash, не соответствует действительности. Утверждение этого телеграм-канала в отношении компании ошибочное», — сказано в заявлении компании.

Отмечается, что вся иностранная музыка куплена и кинотеатры имеют право на её использование, но при этом в новых проектах стриминговые сервисы стараются применять в основном музыку российских исполнителей.

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