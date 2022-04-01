Организаторы премии «Золотая малина» отменили номинацию Брюса Уиллиса из-за сообщений о его болезни

Организаторы премии «Золотая малина» отменили номинацию Брюса Уиллиса после публикации сообщения о его болезни. Об этом пишет New York Post.

Ранее организаторы учредили специальную номинацию «Худший фильм Брюса Уиллиса в 2021 году» и даже нашли картину, за которую стоит его наградить.

Дочь Уиллиса рассказала о том, что он вынужден завершить карьеру из-за афазии (заболевания, влияющего на речь). В активе 67-летнего актёра до завершения съёмок числятся около 100 фильмов.

Организаторы «Золотой малины» отметили, что «нецелесообразно» давать премию человеку, страдающему от столь серьёзного заболевания.