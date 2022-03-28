Оскар-2022. Все итоги вручения престижной кинопремии

В Лос-Анджелесе завершилась 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар». В России трансляция мероприятия была недоступна.

Все обладатели премии «Оскар-2022»:

Лучший фильм — «CODA: Ребёнок глухих родителей».

Лучшая актриса — Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фэй».

Лучший актёр — Уилл Смит, «Король Ричард».

Лучший режиссёр — Джейн Кэмпион, «Власть пса».

Лучший мультфильм — «Энканто».

Лучшая документалка — «Лето соула».

Лучшая короткометражка — «Долгое прощание».

Лучший оператор / визуальные эффекты / монтаж / звук / оригинальный саундтрек / работа художника-постановщика — «Дюна».

Лучшие костюмы — «Круэлла».

Лучшая песня — Билли Айлиш No Time To Die.

Напомним, что Уилл Смит, который взял статуэтку за лучшую мужскую роль, ударил ведущего церемонии Криса Рока за то, что комик пошутил над причёской его жены. Супруга Смита страдает от заболевания, из-за которого она теряет волосы.