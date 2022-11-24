Выставка энергокартин от известной алтайской художницы открылась в Барнауле
Каждая работа Елены Карловой словно разговаривает со зрителем о самом важном и помогает найти скрытые возможности
Алтайская художница Елена Карлова представила в Барнауле новую коллекцию энергокартин. Выставка под названием «Открой свою Вселенную» открылась 19 ноября в галерее Code art house.
Ключевой посыл выставки — быть в гармонии с самим собой и освободиться от внутренних ограничений навстречу Изобилию.
В экспозиции представлены 22 картины — «яркие, насыщенные, глубокие, в которых, как в женщине, сокрыто что-то таинственное, манкое и загадочное». Так отзываются критики о работах Елены.
А зрители отмечают, что каждое произведение словно разговаривает с ними о самом важном: о счастье и возможностях, об удаче и исполнении желаний, о гармонии и трансформациях.
У каждой мандалы Елена давала пояснения о картине и её влиянии на зрителя, о возможностях, которые приходят после контакта с её работой.
В день открытия выставку посетило около 100 человек. Многие ждали этого события более трёх лет — с начала пандемии. Для гостей праздника устроили насыщенную шоу-программу и кейтеринг с изысканными угощениями и напитками, а также представили товары от авторского магазина Елены.
Сама художница весь день общалась с участниками выставки, помогала заглянуть внутрь себя, найти ответы на важные вопросы, услышать подсказки. Многие посетители настолько впечатлились, что пожелали создать свою собственную энергокартину.
Фото предоставлено Еленой Карловой
Что известно о художнице
Елена Карлова — художница-символист Сибири, энерготерапевт, более 12 лет собирала знания о мандалах и оттачивала мастерство. Работы художницы имеют характерный почерк и легко узнаваемы в любой поисковой выдаче.
Где проходит выставка:
Выставка открыта до 19 декабря 2022 года в галерее Code art house по адресу: г. Барнаул ул. Гоголя, д. 76.
Вход свободный.
Возрастное ограничение 3+.