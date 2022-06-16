Памятник Жанне Фриске установят в Москве

Бронзовый бюст Жанны Фриске установят в Москве в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта «Память народа: во имя мира», в рамках которого создаётся памятник.

Основу для мемориала создал известный скульптор Салават Щербаков. Глиняный эскиз уже показали родным певицы.

«Несмотря на то, что бюсты обычно выглядят очень строго, этот решено было сделать с улыбкой на лице, потому что в жизни Жанна Фриске всегда улыбалась», — сказала президент Национальной премии «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года артистка боролась с раком головного мозга. Осенью 2022 года в Москве состоится концерт памяти певицы.