Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России с 20 апреля

Американская компания Paramount приостанавливает вещание своих телеканалов с 20 апреля, сообщает Telegram-канал «Кабельщик».

По его данным, соответствующие уведомления операторы начали получать ещё в пятницу, 15 апреля.

В середине марта Paramount объявляла о намерении приостановить свою деятельности в стране. В её состав входят такие каналы, как Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, MTV Russia и MTV Live HD.

Ранее сообщалось, что сибирские кинотеатры заработали на показе «Брата» миллионы рублей.