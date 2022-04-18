Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России с 20 апреля
О таком намерении компания сообщала ещё месяц назад, а теперь определилась с датой
18 апреля 2022, 16:49, Никита Черников
Американская компания Paramount приостанавливает вещание своих телеканалов с 20 апреля, сообщает Telegram-канал «Кабельщик».
По его данным, соответствующие уведомления операторы начали получать ещё в пятницу, 15 апреля.
В середине марта Paramount объявляла о намерении приостановить свою деятельности в стране. В её состав входят такие каналы, как Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, MTV Russia и MTV Live HD.
Ранее сообщалось, что сибирские кинотеатры заработали на показе «Брата» миллионы рублей.
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