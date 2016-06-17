Первая, но не последняя: история любви Ольги Хохловой и Пабло Пикассо

Любовь к балету у Ольги Хохловой была ранняя и давняя — мечта танцевать появилась после посещения одного из балетных представлений в Париже. Особых способностей она не имела, поэтому в семье ее желание было воспринято как чудачество. Однако Ольга отличалась завидным упрямством и настойчивостью, несколько лет упорного труда – и вот она балерина труппы самого Сергея Дягилева. Но сколь бы она ни старалась, до примы ей было далеко. Жизнь проходила в кордебалете, пусть даже это и были знаменитые дягилевские "Русские сезоны". Именно во время парижских гастролей произошло судьбоносное событие — Хохлова познакомилась с Пикассо, который стал ее первым и единственным мужем.

"Геометрический мазила"

На тот момент труппа Дягилева репетировала нечто новое — балет "Парад". Именно этой постановкой Пикассо занялся с особым рвением — он попробовал себя в роли сценографа и художника по костюмам. Так, артисты получили странного вида картонные одежды. Несмотря на то, что в постановку было вложено много сил, публика приняла балет с негодованием. Создателей "Парада" обвиняли в том, что они деморализуют людей, опустошенных Первой мировой войной. Досталось всем, а Пикассо и вовсе окрестили "геометрическим мазилой". Видимо, "кубические костюмы" не вдохновили публику. Но неудачная постановка была не главным, куда важнее было то, что между Ольгой и Пабло разгорался роман.

И когда труппа собиралась на гастроли в Южную Америку, Ольга приняла предложение Пикассо остаться с ним. Да и что ей, дочери полковника царской армии, было делать в революционной России? Выбор был очевиден, и он был сделан.

"Хочу себя узнавать!"

Пикассо был серьезно влюблен. Даже познакомил Ольгу с ее будущей свекровью. Женщины не особенно понравились друг другу, но отношения выстроили ровные. Только однажды мать Пабло ненароком обронила: "С моим сыном, который создан только для самого себя и ни для кого другого, не может быть счастлива ни одна женщина". Ольге ее слова не показались пророческими.

Тем не менее художник был увлечен. Он пишет портрет за портретом, и только с ней, с Ольгой. Правда, самой Ольге не нравилась манера письма Пикассо. Более того, биограф художника Анри Жидель отмечал, что "кубизм приводил ее в ужас". Поэтому она настаивает на портретах в классическом стиле, поясняя: "Я хочу себя все же узнавать!".

Камерное торжество

Как бы друзья ни отговаривали мэтра от надвигающейся женитьбы, он был непреклонен. Свадьба состоялась в июле 1918 года. Торжество было камерным, из близких пары – Дягилев, Аполлинер и Кокто. Пикассо слепо верил в свою любовь и мечтал прожить с Ольгой до конца своих дней. Даже к составлению брачного контракта он отнесся легкомысленно: в случае развода Ольга получала половину всего его имущества. Это обстоятельство впоследствии стало причиной того, что супруги состояли в браке почти 40 лет, а на самом деле их союз распался спустя 17 лет.

Салонный художник

Первые годы брака супруги жили душа в душу. Не было ни материальных проблем, ни семейных передряг: тишь да гладь. Светские мероприятия, окружение из сплошь знаменитых и талантливых людей, любовь гениального мужа — все это Ольге было по душе. Только вот супруг, писавший портреты любимой жены в непривычном ему неоклассическом стиле, постепенно вживался в роль салонного художника. Спустя какое-то время он стал тяготиться этой ролью.

Спасение было в ребенке — в 1921 году 30-летняя Ольга родила первенца, сына Пауло. Пикассо бесконечно рисует жену и сына, помечая даже на малейшем эскизе не только день, но и час.

Конец болезненной любви

У Ольги была странная и даже в чем-то болезненная любовь к мужу. Она хотела завладеть им безраздельно, вырвав его из лап главной соперницы — живописи. 1927 год стал началом конца: Пикассо влюбился в 17-летнюю француженку Мари-Терез Вальтер. Она шла в толпе людей, вышедших из метро, он — ей навстречу. Его поразили ее льдистые глаза, а она и слышать не слышала о том, кто этот человек.

Несмотря на то, что Пикассо не скрывал любовницу, Ольга держала марку. Даже когда он поселил Мари-Терез в съемной квартире напротив их с Ольгой апартаментов, жена не устроила скандала. Однако девушка оказалась не промах – однажды она явилась к Ольге с ребенком на руках. Не замечать очевидное было невозможно. Уехав на юг Франции, Ольга подала на развод. Согласно брачному контракту, половина состояния Пикассо должна отойти Хохловой. Его, конечно, это не устраивало, поэтому брак Пикассо и Хохловой закончился только в 1955 году, когда не стало Ольги. До конца своих дней она страдала от душевной болезни, которая, по мнению биографов, была вызвана разрывом с Пикассо.