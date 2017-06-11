Первый исполнитель роли Бэтмана Адам Уэст умер в США
Он сыграл Бэтмана в 1960-х годах
11 июня 2017, 15:02
Американский актер Адам Уэст скончался в возрасте 88 лет в Лос-Анджелесе, сообщает "РБК".
Уэст умер после продолжительной болезни. У него диагностировали лейкемию. Смерть Адама Уэста наступила в пятницу, 9 июня.
Большую популярность артисту принесла роль Бэтмэна в одноименном телесериале, вышедшем на экраны в 1960-х годах. Воплощенный им образ супергероя и его альтер-эго, Брюс Уэйн, стали культом.
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