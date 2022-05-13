Первый канал опроверг информацию о закрытии «Вечернего Урганта»

Первый канал опроверг слухи о закрытии шоу «Вечерний Ургант», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.

«Собачья чушь», — сказали в пресс-службе, комментируя публикации в ряде Telegram-каналов о том, что передача будет закрыта, а на студии в Останкино уже якобы разбирают декорации шоу.

В конце февраля после начала военной спецоперации РФ на Украине представители Первого канала также опровергали информацию о закрытии «Вечернего Урганта». Тогда они отмечали, что программу не показывают из-за того, что телеканал работает в «информационном режиме» — изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ.

В начале марте стало известно, что шоумен Иван Ургант уехал из России в Израиль. Источники писали о том, что он решил переехать навсегда, однако сам ведущий сказал, что он просто отправился в отпуск. Позднее Ургант сообщил, что вернулся в РФ.