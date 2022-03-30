Первый канал опроверг новости о закрытии «Жить здорово!» с Малышевой

Первый канал опроверг слухи о закрытии программы «Жить здорово!». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что телеведущая Елена Малышева 29 марта якобы собрала своих сотрудников и сообщила им, что передача закрывается. По информации издания, Малышева сказала, что программа не будет выходить в эфир ориентировочно до сентября, но и после, скорее всего, не вернётся в сетку вещания.

При этом сотрудников якобы отправили в простой и оставили без выплаты из-за работы по временным договорам без оформления в трудовой.

«Программа „Жить здорово!“ не выходит, как и другие развлекательные программы. Сетка канала перевёрстана с учётом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речи не идёт», — прокомментировали слухи представители телеканала.

Напомним, что 25 февраля Первый канал объявил об изменении сетки вещания в пользу общественно политических передач на фоне спецоперации на Украине. Кроме «Жить здорово!» временно убрали «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети», КВН и другие.