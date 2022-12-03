Петросян прокомментировал слухи о своей смерти

Легендарный комик Евгений Петросян назвал фейком слухи о своей смерти, пишет «Мослента».

Артист отметил, что ролик со сведениями о его кончине с неверно изложенной биографией появился на YouTube. Юморист назвал автора фейка «извращенцем» и отметил, что на канале этого человека уже не впервые публикуются видео с недостоверной информацией о смерти знаменитостей.

«С одной стороны, конечно, не очень приятно, когда тебя живёхонького, можно сказать, принудительно отправляют туда, куда ты не торопишься. Теперь, с другой стороны, говорят, это хорошая примета — значит, не дождутся!» — резюмировал Петросян.

В 2020 году Евгений Петросян рассказал о размере своей пенсии.