Певец Александр Розенбаум госпитализирован из-за проблем с сердцем

Известный российский исполнитель Александр Розенбаум госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем, сообщает Ren.tv.

Как рассказал продюсер певца Сергей Скоморохов, сейчас он не имеет связи с певцом и не знает, насколько серьезна угроза его жизни и здоровью.

Александр Розенбаум – композитор, автор-исполнитель собственных песен. Многие его ранние песни относятся к жанру блатной песни, и их герой – классический образ одесского налётчика времён НЭПа. Данный образ был составлен по мотивам "Одесских рассказов" Исаака Бабеля. Ряд его ранних песен также связан с работой врача.