Певица перекрыла в Москве часть МКАД ради съемок клипа

Фото: instaram.com

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы РФ обратится в полицию после того, как певица Yaxana частично перекрыла МКАД ради съемок клипа. Об этом пишет RT, ссылаясь на Twitter-аккаунт "Московского транспорта".

В ЦОДД отметили, что считают такие действия "недопустимыми", поэтому "обращается в правоохранительные органы для оценки действий данных лиц".

Издание пишет, что в возникшую пробку попали несколько автомобилей скорой.

По данным РИА Новости, сейчас столичное управление ГИБДД изучает материалы, связанные с инцидентом.