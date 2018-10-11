Певица перекрыла в Москве часть МКАД ради съемок клипа
В пробку попали несколько машин скорой помощи
11 октября 2018, 20:21
Фото: instaram.com
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы РФ обратится в полицию после того, как певица Yaxana частично перекрыла МКАД ради съемок клипа. Об этом пишет RT, ссылаясь на Twitter-аккаунт "Московского транспорта".
В ЦОДД отметили, что считают такие действия "недопустимыми", поэтому "обращается в правоохранительные органы для оценки действий данных лиц".
Издание пишет, что в возникшую пробку попали несколько автомобилей скорой.
По данным РИА Новости, сейчас столичное управление ГИБДД изучает материалы, связанные с инцидентом.
Комментарии
Новости партнеров