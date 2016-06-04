Планируем нескучные выходные: как барнаульцам провести 4 и 5 июня?

Как провести выходные в Барнауле, если вы не смогли выбраться на природу, куда сходить 4 и 5 июня и в чем принять участие - во всем этом разбирался корреспондент информационного портала Amic.ru

Кино

Среди премьер этой недели фантастический боевик "Черепашки-ниндзя 2" и триллер "Финансовый монстер". Также на выходных можно будет посмотреть картину по популярной компьютерной игре "Варкрафт" и "Алису в Зазеркалье". Все фильмы настолько разные, что интересное на свой вкус сможет найти каждый.

Театр

Фото: altdrama.ru

В драме в субботу покажут спектакль "Укрощение строптивой", на известую шекспировскую историю можно будет взглянуть под другим углом - скучно точно не будет. А в воскресенье здесь пройдет антикризисная комедия "Дорогие мои бандитки", о там как несколько повзрослевших одноклассниц решают ограбить банк.

Лекции

Фото: oboi.cc

В галерее "Республика ИЗО" продолжаются лекции, на которых барнаульцам рассказывают о разнообразных направлениях искусства. В это воскресенье поднимут весьма интересные темы, расскажут о сюрреализме, подавленных желаниях в работах художников между мировыми войнами, творчестве первобытных племён, а также лиц с психическими отклонениями.

С детьми

Фото: muzkom22.ru

4 июня в 11:00 в музкомедии пройдет интерактивный детский спектакль "Путешествие на радугу". Это новый проект театра, предназначенный для зрителей от 1 года до 7 лет. Цель проекта - привить чувство прекрасного с самых юных лет, научить любить музыку и театр. Все будет происходить в доступной для детей игровой форме. В проект входят интерактивные спектакли, в которых дети принимают непосредственное участие. А после спектакля можно будет сфотографироваться со сказочными героями.

На улице

Фото: pixabay.com

В субботу в 11:00 на площадке "Арены" стартует чемпионат по мотоджимхане. Как пишут организаторы, от участников не требуются какие-то специальные навыки, подготовленные мотоциклы или треки, победит тот, кто быстрее всех и аккуратнее будет маневрировать между конусами.