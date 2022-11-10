Почти все участники Comedy Club заявили об уходе из проекта после Гарика Харламова
Обращение резидентов, которое некоторые зрители шоу восприняли всерьёз, оказалось рекламой концерта нового ведущего
Павел Воля на официальной странице во «ВКонтакте» опубликовал официальное обращение, в котором он рассказал о том, что не будет участвовать в Comedy Club. Обращение он сделал после новости о том, что из проекта уходит Гарик Харламов.
«Несколько дней назад мой друг Гарик Харламов выложил пост о том, что пора бы в „Камеди“ дать дорогу молодым. Ты знаешь, Гарик, мы с тобой столько лет ведём „Камеди“. Ты мой друг. Я без тебя тоже не буду вести „Камеди“!» — сказал Воля.
Вместе с ним об уходе из проекта заявили почти все резиденты, но в конце ролика появился Андрей Бебуришвили, который анонсировал сольный стендап-концерт.
Некоторые зрители проекта восприняли обращение комиков всерьёз, однако ролик оказался просто рекламой концерта.