Почти все участники Comedy Club заявили об уходе из проекта после Гарика Харламова

Павел Воля на официальной странице во «ВКонтакте» опубликовал официальное обращение, в котором он рассказал о том, что не будет участвовать в Comedy Club. Обращение он сделал после новости о том, что из проекта уходит Гарик Харламов.

«Несколько дней назад мой друг Гарик Харламов выложил пост о том, что пора бы в „Камеди“ дать дорогу молодым. Ты знаешь, Гарик, мы с тобой столько лет ведём „Камеди“. Ты мой друг. Я без тебя тоже не буду вести „Камеди“!» — сказал Воля.

Вместе с ним об уходе из проекта заявили почти все резиденты, но в конце ролика появился Андрей Бебуришвили, который анонсировал сольный стендап-концерт.

Некоторые зрители проекта восприняли обращение комиков всерьёз, однако ролик оказался просто рекламой концерта.