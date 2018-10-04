Поклонская снялась в художественном фильме про Донбасс

Фото: odnastroka.ru

Депутат Думы, экс-прокурор Крыма, уроженка Луганской области Наталья Поклонская снялась в первом полнометражной художественной картине провозглашенной ЛНР "Ополченочка". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Луганскинформцентр.

По сюжету картины Поклонская, играющая в фильме саму себя, комментирует во время брифинга в агентстве в 2016 году ситуацию в Донбассе. Съемка двух мизансцен прошла без дубля, с первого раза.

Сценарист и помощник режиссера Борис Табачник рассказал, что работа над лентой началась еще в ноябре 2016 года.

Автор идеи и генпродюсер фильма, глава кинокомпании "Лугафильм" Роман Разум рассказал, что в съемках участвовали МВД, МЧС, МГБ, министерство культуры ЛНР, а также народная милиция. "Мы снимали танковые бои, бои между "укропами" (военнослужащими Вооруженных сил Украины) и нашими соединениями, нам пришлось порой реконструировать сражения на Светлодарской дуге, сделали огромную работу. С сегодняшнего дня мы уходим в постпродакшн: будем делать монтаж, озвучку", - добавил он, выразив надежду, что премьера фильма состоится в мае 2019 года и будет приурочена к пятилетию образования ДНР и ЛНР.

"Вы большие молодцы, у меня мороз по коже, правда, дух захватывает! Вот что значит простое слово "патриотизм". Сколько душ, сколько жизней, сколько судеб оно в себя включает!" - поделилась впечатлением депутат после просмотра тизера картины.