«Полет над временем» и «Открытие Алтая». Как в Москве отметили Дни культуры Алтайского края

Почти всю неделю — с 11 по 14 октября — жителей Москвы знакомили с культурой Алтайского края. Масштабный проект был реализован в честь 85-летия региона. Мероприятия проходили сразу на нескольких площадках и были очень тепло встречены московской публикой. Рассказываем, чем Алтай удивил и покорил столицу России.

Читали книги

Литературный блок программы «Дней культуры Алтайского края» в Москве был самым масштабным. Мероприятия проходили сразу на трёх площадках и посвящались известным писателям, которые были тесно связаны с Алтаем и оказали влияние на русскую культуру.

Так, в библиотеке имени Фёдора Достоевского гостям презентовали сразу три книги: «Сын Белухи. Жизнь Георгия Гребенщикова» Владимира Росова, «Избранное» Георгия Гребенщикова и «Николай Рерих: открытие Алтая» Михаила Шишина.

«Мы выбрали двух авторов — Георгия Гребенщикова и Николая Рериха, чьи произведения дали миру представление о регионе», — пояснила министр культуры региона Елена Безрукова.

«Георгий Гребенщиков, как и Роберт Рождественский и Василий Шукшин, один из «литературных китов» региона, на которых основывается духовный потенциал края, рассказал директор Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая Игорь Коротков.

Фото: altairegion22.ru

Недавно вышедшую из печати книгу «Сын Белухи. Жизнь Георгия Гребенщикова» представил её автор — член Союза писателей России Владимир Росов. Он подчеркнул, что это первая биография сибирского писателя. «Он был эмигрантом первой волны, покинул родину в 1920 году. Наша страна потеряла его как писателя на долгие годы», — напомнил Росов.

Книгу «Николай Рерих: открытие Алтая» презентовал тоже один из авторов — искусствовед, доктор наук, академик Российской академии художеств Михаил Шишин.

«Рерих на Алтае был всего несколько недель. И в сравнении с другими масштабными экспедициями эти недели — эпизод, миг в его судьбе. И нужно было по-другому взглянуть на взаимный процесс влияния мыслителя и Алтая. После визита Рериха на Алтай появились известные книги „Алтай — Гималаи“, „Сердце Азии“. Нам многое открылось при работе над этой книгой, и мы надеемся, что это же случится и с вами», — рассказал Михаил Шишин.

Объединяет эти произведения и то, что все они были изданы благодаря губернаторскому издательскому проекту. А своими издательскими проектами Алтайский край всегда славился в масштабах всей страны, подчеркнула министр культуры Елена Безрукова. «Нам есть что показать и есть кого издавать», — отметила она.

По словам директора библиотеки Юлии Куварзиной, презентация помогла почувствовать дух Алтая и вспомнить о забытых русских писателях: «Мы сейчас несём нелёгкое просветительское бремя по возрождению нашей культуры. И я считаю, что возвращение таких имён для нас всех очень важно, потому что это восстановление того фундамента, который за последнее время был разрушен», — сказала она.

Во время мероприятия гости могли купить представленные книги, а также пообщаться с их авторами. А ещё — сыграли в настольную краеведческую игру «Путешествие по Алтайскому краю» и попробовали чай с настоящим алтайским мёдом.

Фото: altairegion22.ru

13 октября литературные мероприятия продолжились в Центральной городской молодёжной библиотеке имени Михаила Светлова, которая находится в самом центре Москвы на Большой Садовой. Здесь гостям представили книгу «Избранное» Роберта Рождественского, изданную в этом году к 90-летнему юбилею поэта. Директор ГМИЛИКА Игорь Коротков рассказал, что в книге собраны самые знаменитые стихотворения поэта — о любви, поэзии, войне, природе, а также песни и детские стихи.

Почётной гостьей мероприятия стала Татьяна Рождественская, вдова брата Роберта Ивановича. «У меня такое ощущение, что я снова прилетела на Алтай. Мне очень нравятся люди с Алтая. Они такие открытые, доброжелательные. С работниками библиотеки и музея Роберта Рождественского мы стали почти родными, я их очень люблю. Благодарна за то, что вы храните память о Роберте Ивановиче», — поблагодарила Татьяна Александровна.

Завершился вечер спектаклем Литературного театра библиотеки Шишкова, в который вошла гражданская лирика Роберта Рождественского.

В пятницу, 14 октября, в Переделкино москвичей познакомили с журналом «Алтай», которому в этом году исполнилось 75 лет. В программе принимали участие поэт и прозаик, член редакционного совета журнала «Алтай» Марина Кудимова и его главный редактор Лариса Вигандт. Гости встретились с алтайскими писателями Анатолием Кирилиным, Валерием Котеленцем, Ольгой Родионовой, Натальей Николенко и Александрой Малыгиной.

Слушали музыку

С большим успехом прошла 11 октября программа «Великие русские концерты» в исполнении симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края. Концерт состоялся на площадке Московской консерватории имени Петра Чайковского. Гости очень тепло аплодировали музыкантам.

Но центральным событием Дней культуры Алтайского края стал концерт в Московском международном Доме музыки.

Здесь знаменитый композитор, народный артист России Эдуард Артемьев вместе с творческими коллективами Москвы и Алтайского края представил программу «Полёт над временем».

Фото: altairegion22.ru

Произведения Эдуарда Артемьева исполняли Камерный хор Московской консерватории, симфонический оркестр и мужской хор Государственной филармонии Алтайского края. В программе также приняли участие артисты Андрей Мерзликин и Галина Зорина, Юлия Башкатова, Дашима Соктоева, Виктор Малчинов, Екатерина Артемьева, Владислав Косарев, Валерия Абрамова, исполнитель и музыкант Александр Ф. Скляр.

В первой части концерта прозвучала сюита «Алтайский сказ. Полёт над временем». Напомним, впервые её представили в Барнауле в 2012 году, в год 75-летия Алтайского края. И вот, к 85-летию Алтайского края сюиту исполнили в Москве.

Во второй части концерта звучали мелодии из кинофильмов. Напомним, Эдуард Артемьев написал музыку более чем для 270 фильмов.

Во время концерта в зале не было свободных мест.

Особенно горячо зрители аплодировали, когда губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручал Эдуарду Артемьеву юбилейную медаль Алтайского края. Отметим, композитор является ровесником региона — в ноябре ему исполнится 85 лет.

Фото: altairegion22.ru



Зачем проводить в Москве Дни культуры Алтайского края?

Чтобы познакомить жителей Центральной России с интеллектуальным богатством Алтайского края. «Люди, не живущие в крае, воспринимают Алтай как таинственную, загадочную, заповедную территорию, которая в общемировой и общероссийской повестке является источником здоровья и надёжности. И мне всегда очень приятно слышать, что Алтай — это чистота, природа, надёжные сибирские люди. Наша культурная программа в столице помогает расширить представление о том, что же такое Алтайский край», — сказала министр культуры Елена Безрукова.

Она отметила, что зрители всегда очень тепло встречают такие мероприятия, а в отзывах говорят, что переживают в такие моменты особенное чувство единения.

Фото: altairegion22.ru

«Мы всегда интересуемся, как воспринимают такие программы зрители — не только земляки, когда-то уехавшие из региона, но и коренные москвичи, которые приходят на Дни культуры Алтайского края. Они признаются, что получают особенный заряд. Благодаря этим встречам возникает ощутимое представление о том, что Россия простирается очень далеко за пределы Садового кольца, что есть такие территории, как Сибирь, Алтайский край, где свой мир, своё многообразие. Это огромные земли, которые населяют разные народы со своим менталитетом, характером, со своими особенностями. Мне кажется, это расширяет представление москвичей и о России, и о русском национальном характере, и о русской культуре, литературе и музыке в частности», — рассказала министр.

Интересно то, что, по словам Елены Безруковой, изначально программа в честь 85-летия Алтайского края в Москве задумывалась более масштабной и праздничной, но в итоге было решено остановиться на другом — более академическом варианте. И это оказалось верным.

«Наша каждодневная работа — это в том числе продвижение и сохранение отечественной культуры», — сказала министр культуры.