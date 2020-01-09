Полиция закрыла уголовное дело против Натальи Бочкаревой

Уголовное дело против актрисы театра и кино Натальи Бочкаревой прекращено по инициативе правоохранительных органов, сообщает ТАСС. Ее обвиняли в хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта.

Следствие обратилось в суд с ходатайством назначить звезде сериала "Счастливы вместе" наказание в виде штрафа.

Напомним, что 28 сентября в Москве Наталью Бочкареву остановили сотрудники ДПС из-за подозрительного поведения. Оказалось, что она провозит с собой наркотики. У нее изъяли 0,69 грамма кокаина.

Ранее суд лишил актрису прав на 1 год 8 месяцев, а также назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования.