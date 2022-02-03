Палитра (без) времени. Фотографы из Челябинска собирают цветовой код страны, которой больше нет

Пара фотографов из Челябинска — Полина и Алексей Шульгины — задумали создать палитру своего города: хронологию цветов, которые окружают их повсеместно. Но вскоре пришли к мысли, что одни и те же цвета и текстуры они встречают и в других провинциальных городах. Так родился проект “Палитра (без) времени“. Своеобразный каталог цвета и оттенков, которые существуют везде на постсоветском пространстве, или, как пишут авторы в своих Instagram-аккаунтах, там, “где однажды распались серп и молот”.

“Это были здания, цвета, атрибутика: и все их объединял тот факт, что вне контекста по ним было невозможно определить город и год на дворе. Можно было только однозначно сказать, что мы в России. Или там, где точно когда-то был СССР”, — рассказывает Полина Шульгина.

На кадрах — улицы, жилые дома, здания, предметы интерьера, которые хорошо знакомы каждому, кто живёт в провинции, главный цвет фото, геолокация, где был сделан снимок и универсальный цветовой код. Полина Шульгина говорит, что собирая и тщательно сортируя фотоматериал, они с мужем смогли переосмыслить своё отношение ко многим вещам, от которых, родившись в маленьком городе Челябинской области, так мечтали сбежать: “Сейчас мы принимаем все трещинки и неприглядные на вид уголки страны как часть своей личной истории, культуры, генетического кода — можно называть как угодно”.

Почти все уличные фото сняты в городах Южного Урала, домашние — дома у Полины и Алексея или ближайших родственников. “Палитра”, по словам авторов проекта, помогла им переосмыслить отношение к стране и её городам, и способна помочь другим жителям России.

В планах у фотографов собрать полную палитру цветов и издать небольшим тиражом. Редакция amic.ru с их разрешения тоже сделала подборку главных цветов Барнаула.

Подробнее с проектом можно ознакомиться на страницах в Instagram Полины (@paulina.shulgina) и Алексея (@alexey.shulgin).