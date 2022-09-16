Познер опроверг новости о госпитализации с COVID-19
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что журналист находится в состоянии средней тяжести
16 сентября 2022, 17:05
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения о госпитализации с коронавирусом. Как сообщает ТАСС, он опроверг информацию, назвав её «враньем».
О заболевании журналиста ранее сообщил Telegram-канал Mash. По их информации, симптомы COVID-19 якобы проявились вчера. Когда состояние ухудшилось, он вызвал скорую, врачи которой приняли решение о госпитализации.
Отметим, что в этом году Владимиру Познеру исполнилось 88 лет. Журналист прививался от коронавируса и никогда им не болел.
Комментарии
Новости партнеров