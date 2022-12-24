Праздник к нам пришёл: новогодние рецепты от звёзд из фильма «СамоИрония судьбы!»

Готовьте салаты со звёздами ТНТ

24 декабря 2022, 08:02, ИА Амител

Фото: ТНТ

Уже декабрь, а у тебя совершенно нет времени и фантазии придумать блюда на новогодний стол? Удиви своих гостей «звёздным» меню и приготовь что-нибудь из нашего списка рецептов от всеми любимых селебрити. На телеканале ТНТ рассказали amic.ru, какие рецепты готовят на новогодний стол герои нового проекта «СамоИрония судьбы!», который покажут 31 декабря.

Облегчённый салат оливье от Ляйсан Утяшевой

О спортивной фигуре знаменитой гимнастки ходят легенды, её фирменной диете следуют многие парни и девушки по всей стране. В новогодние праздники Ляйсан поделилась рецептом облегчённой версии салата оливье.

Ингредиенты:

картофель — 5 шт.

крупная морковь — 1 шт.

солёные огурцы — 4-5 шт.

зелёный горошек — 5-6 ст. л.

индейка отварная — 200 г

яйца — 5 шт.

масло оливковое — 200 мл

лимонный сок — 1 ст. л.

соль — по вкусу

перец чёрный молотый — по вкусу

Рецепт:

Картофель и морковь отвари в кожуре (готовность овощей проверяй ножом или вилкой), дай остыть и очисти.

Отвари вкрутую 4 яйца и порежь кубиками.

Солёные огурцы, морковь, картофель нарежь кубиками.

Мелко порежь отварную индейку.

Приготовь домашний майонез: взбивай яйцо, лимонный сок и оливковое масло на большой скорости в течение 2-3 минут. Должна получиться густая пена.

Смешай все ингредиенты в салатнице, добавь приправы. Облегчённый оливье от Ляйсан готов!

Фото: kino-teatr.ru

Кстати, Ляйсан в этом году приняла участие в съёмках фильма «Самоирония судьбы!», где будут и оливье, и ёлка, и игра в кальмара — настоящее новогоднее комбо! Смотри самый долгожданный фильм этого года 31 декабря за праздничным столом и готовь оливье по рецепту героини!

Новогодний салат от Ольги Бузовой

Ольга редко бывает дома на Новый год. Но в особые случаи, когда ей удаётся отметить праздник в кругу семьи, она готовит свой фирменный салат. По словам Ольги, он прост в приготовлении, но очень вкусный!

Ингредиенты:

рукола — 1 уп.

салат — 1 уп.

помидоры черри — 250 г

сыровяленый бекон — 125 г

шарики моцареллы в солёном растворе — 150 г

бальзамический уксус — 50 г

оливковое масло — 50 г

соль, перец по вкусу

мёд — 50 г

Свежий базилик для украшения

Фото: ТНТ

Рецепт:

Посоли и поперчи бекон, порежь пополам и обжарь без масла до хрустящей корочки.

В салатницу выложи поочерёдно руколу, листья салата и половинки помидорок черри.

Моцареллу нарежь такого же размера, как черри и добавь в салатницу.

Добавь бекон в салатницу. Он должен быть остывшим.

Готовим заправку: оливковое масло, бальзамический соус и мёд смешиваем в равных количествах. Всё перемешай — и соус готов. Добавь заправку к салату, перемешай и укрась листьями базилика. Вкусный и простой салат от Оли Бузовой готов!

Шарлотка с апельсинами от Картунковой Ольги

Если во время застолья тебе захочется чего-то сладкого — на помощь придёт шарлотка с апельсинами от известной актрисы. Вкусно, сладко, а главное, по-новогоднему!

Ингредиенты на 6 порций:

куриное яйцо — 5 шт.

сахар — 250 г

мука — 230 г

кисло-сладкие яблоки — 3 шт.

крупные апельсины — 2 шт.

ванилин — по вкусу

сливочное масло для смазывания формы

панировочные сухари для обсыпки формы

сахарная пудра для украшения

Рецепт:

Убери цедру с апельсина и натри на мелкой тёрке.

Взбей яйца, сахар и ванилин до пены — смесь должна увеличиться в два раза.

К яично-сахарной массе добавь муку и взбей (но не сильно!).

Удали внутренности яблок и нарежь их на дольки.

Почисти апельсины и нарежь на дольки.

Форму смажь маслом, присыпь сухарями.

Выложи апельсины, яблоки и залей тестом.

Выпекай шарлотку в духовке 45 минут при 180°C.

Дай шарлотке остыть, чтобы её легче было достать из формы, переверни и укрась сахарной пудрой. Готово!

Фото: ТНТ Гребешки в соусе от Ольги Серябкиной Если на новогодний стол хочется добавить морепродуктов, советуем приготовить гребешки под винно-чесночным соусом от певицы Ольги Серябкиной. В своих социальных сетях она поделилась видео, где готовит это блюдо на природе под приятную музыку. А ведь это так важно — атмосфера при готовке! Включайте любимую песню и готовьте это «звездное» блюдо с удовольствием. Ингредиенты: сухое розовое вино — 100 мл гребешки — 400 г сливки 20-30% жирности — 100 мл лук-шалот — 1 средняя луковица чеснок — 5-6 зубчиков лимонный сок — 30 мл сливочное масло — 50 г сушёный орегано — по вкусу соль, перец — по вкусу Рецепт: Растопи масло и обжарь мелко нарезанные лук и чеснок на среднем огне до золотистого цвета. Уменьши огонь и добавь сливки с вином. Медленно помешивай, в течение 3-5 минут соус будет готов. Гребешки обжарь без масла с двух сторон (не более пары минут с каждой). Смешай соус и гребешки, сбрызни лимонным соком и добавь специи. Готово! Идеальный гарнир — спаржа.

Фото: wallbox.ru