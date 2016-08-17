Праздник, который всегда с тобой: как в театре драмы открывали сезон

Фото: Андрей Луковский. Алтайский краевой театр драмы

Перед началом нового сезона все театры традиционно открывают билетную кассу, делая из этого настоящее шоу. Помня эту традицию, артисты драмы 16 августа устроили для зрителей небольшое представление, показав отрывки из репертуарных спектаклей.

Кроме того, те, кто пришел на площадь перед театром, смогли увидеть небольшие кусочки предстоящих премьер, среди которых "Барышня-крестьянка" и "Станционный смотритель" по произведениям Александра Пушкина.

Напомним, что в 2016 году театру исполняется 95 лет, а откроется юбилейный сезон уже 16 сентября.