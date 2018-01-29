Престижный журнал Outdoor Photography опубликовал лучшие снимки 2017 года

Фото: opoty.co.uk

Жюри ежегодного фотоконкурса Outdoor Photographer of the year подвело итоги 2017 года и определило победителей в девяти категориях, сообщает РИА "Новости".

В конкурсе приняли участие профессиональные фотографы и любители из 60 стран. Главного победителя назовут в Бирмингеме 17 марта 2018 года.

Пока же организаторы опубликовали работы, занявшие первые места в главных категориях.

Журнал Outdoor Photography - один из ведущих мировых журналов по фотографии, посвященный ландшафту, природе и приключениям.