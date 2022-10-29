Продюсер рассказал, кто из российских звезд берет больше всего денег за выступления

Промоутер и продюсер Табриз Шахиди рассказал о том, сколько денег российские звёзды берут за свои выступления. Его слова передаёт портал E1.

По словам продюсера, лидером по билетным сборам в России является группа «Руки Вверх!», но при этом за корпоративы музыкальный коллектив берёт половину от самых дорогих российских артистов — шесть миллионов рублей.

«Самыми высокооплачиваемыми артистами в РФ сейчас являются Филипп Киркоров, Гарик Сукачёв и группа „Ленинград“. Их гонорары начинаются от 10-12 миллионов рублей за выступление», — сказал Шахиди.

Дешевле всего их известных продюсеру артистов, будут стоить выступление певца Shaman'a и певицы Zivert, которые берут около трёх миллионов рублей.